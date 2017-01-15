綁匪猖獗 杜特蒂怒令砲轟
南部恐怖分子屢犯綁架案，菲律賓總統杜特蒂怒令執法單位向恐怖分子開火，若有人質因此死亡，視為「連帶損失」。
杜特蒂昨晚在家鄉納卯市為納卯商會主持新屆職員就職儀式時說，「我指示海軍和海岸防衛隊，在追擊綁架份子的時候，只要他們想逃，僅管向他們開砲！」
他繼續說，「有人問，人質怎麼辦？對不起，他們將是連帶損傷。只要綁架分子每天被轟，他們就會停手，就算遏止不了，至少我們可和綁匪可以處於均勢的地位。」
馬拉坎南宮今天向媒體提供了杜特蒂的演講內容。
菲律賓南部恐怖組織昨天釋放了去年10月從菲南海域綁來的1名韓國籍船長和他的菲籍船員。雖然菲國官方重申政府不與綁匪談判的政策，但據軍方消息人士透露，人質方付了一筆贖金。
自從杜特蒂去年6月底上任之後，即下令調派重兵到恐怖組織「阿布沙伊夫」活躍的蘇祿島（Sulu）及塔威塔威群島（Tawi-tawi），展開「聚焦掃蕩行動」。
雖然軍方擊斃百餘名恐怖分子，但綁架事件依然頻傳，其中許多是發生在菲律賓、馬來西亞及印尼的交接海域。這片海域於2016年計發生15件海上綁案，有62人被綁，已被國際海事局（IMB）宣布為危險區域。
杜特蒂透露，菲律賓已與印尼、大馬達成協議，只要是在追捕綁匪，而菲國海上軍警又不在場的話，這兩國的安全部隊可以進入菲國海域。
他昨晚警告恐怖分子，「你們占不到便宜，我真的會炸扁你們，你們不要被我們綁過來！」1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。