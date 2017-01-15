綁匪猖獗 杜特蒂怒令砲轟

南部恐怖分子屢犯綁架案，菲律賓總統杜特蒂怒令執法單位向恐怖分子開火，若有人質因此死亡，視為「連帶損失」。

杜特蒂昨晚在家鄉納卯市為納卯商會主持新屆職員就職儀式時說，「我指示海軍和海岸防衛隊，在追擊綁架份子的時候，只要他們想逃，僅管向他們開砲！」

他繼續說，「有人問，人質怎麼辦？對不起，他們將是連帶損傷。只要綁架分子每天被轟，他們就會停手，就算遏止不了，至少我們可和綁匪可以處於均勢的地位。」

馬拉坎南宮今天向媒體提供了杜特蒂的演講內容。

菲律賓南部恐怖組織昨天釋放了去年10月從菲南海域綁來的1名韓國籍船長和他的菲籍船員。雖然菲國官方重申政府不與綁匪談判的政策，但據軍方消息人士透露，人質方付了一筆贖金。

自從杜特蒂去年6月底上任之後，即下令調派重兵到恐怖組織「阿布沙伊夫」活躍的蘇祿島（Sulu）及塔威塔威群島（Tawi-tawi），展開「聚焦掃蕩行動」。

雖然軍方擊斃百餘名恐怖分子，但綁架事件依然頻傳，其中許多是發生在菲律賓、馬來西亞及印尼的交接海域。這片海域於2016年計發生15件海上綁案，有62人被綁，已被國際海事局（IMB）宣布為危險區域。

杜特蒂透露，菲律賓已與印尼、大馬達成協議，只要是在追捕綁匪，而菲國海上軍警又不在場的話，這兩國的安全部隊可以進入菲國海域。

他昨晚警告恐怖分子，「你們占不到便宜，我真的會炸扁你們，你們不要被我們綁過來！」1060115

(中央社)