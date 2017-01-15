一例一休惹怨 郝龍斌：蔡政府「事主裝公親」
表態參選國民黨主席的現任副主席郝龍斌，15日上午表示，目前黨中央與立院黨團的合作情況「是平行線，做得並不理想」；針對目前一例一休上路造成的民怨，郝龍斌也認為，政府不是「公親變事主」，是「事主裝公親」，造成企業主、勞團、民眾、政府「四大皆輸」。當務之急是多舉辦公聽會，讓勞工能充份表達受到的傷害與反映問題，政府盡速補救。
郝龍斌15日上午在花博公園參加總統府前秘書長羅智強的臉書直播節目「台北－開播」時，作出上面表示。
郝龍斌之前表示，若當選黨主席，希望立院黨團總召能當副主席。郝龍斌受訪時表示，黨中央和立院黨團要密切合作，發揮在野制衡的效果，成為在野黨最有力的平台。他表示目前黨團、黨中央「是平行線，做得並不理想」。
至於一例一休政策，他認為，一例一休有過半民眾不滿意，雖然蔡英文認為政府是一片好意，「公親變事主」，但他認為蔡政府根本是「事主裝公親」，造成了企業主、勞團、民眾、政府「四大皆輸」。他認為當務之急是政府要舉行一系列說明會，除了勞團、企業主參加，勞工也要參與，充份表達問題所在，政府盡快想辦法補救。
(旺報)
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