金門馬拉松 肯亞選手包辦全馬男、女桂冠

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2017年金門馬拉松第2天賽程，來自肯亞的男子選手喬治（George Mbugua Ngure）贏得全馬男子組桂冠。(黃天強攝)

2017年金門馬拉松第2天賽程，來自肯亞的女子選手西西莉亞（Cecilia Wayua Michael)，贏得全馬女子組桂冠。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，15日清晨7時5000多人在鳴槍後起跑，男子半程馬拉松由地主何盡平奪得第二名。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，前台北市體育局長、現客委會客家文化發展中心主任何金樑挑戰全馬。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，來自國軍的海龍娃兵精英，全程組隊完賽。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，來自兩岸的選手精心打扮，服飾各出奇招。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，專業組全程馬拉松、半程馬拉松登場，15日清晨7時5000多人在鳴槍後起跑，來自肯亞的男子選手喬治（George Mbugua Ngure）及女子選手西西莉亞（Cecilia Wayua Michael)，分別贏得全馬男、女桂冠。

男子半程馬拉松由地主何盡平奪得第二名；前台北市體育局長、現客家委員會客家文化發展中心主任何金樑也來挑戰全馬。

(中時)

2017年金門馬拉松第2天賽程，來自兩岸的選手精心打扮，服飾爭奇鬥豔。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，選手經過古寧頭牌樓沿途可飽覽金門戰地風光。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，兩岸選手分別精心打扮，有一隊穿上國旗裝。（黃天強攝）

2017年金門馬拉松第2天賽程，來自國軍的海龍娃兵精英，全程組隊完賽。（黃天強攝）