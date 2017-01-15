同志祈婚姻平權 過年回家「給父母一個機會」

台灣同志諮詢熱線協會15日在台北市霞海城隍廟發表「雞吉平權紅包袋暨春聯」。（黃世麒攝）

雞吉平權紅包袋暨春聯。（黃世麒攝）

成員們沿著年貨大街發送給採買民眾，爭取社會大眾支持。（黃世麒攝）

同志伴侶蔡尚文15日到霞海城隍廟祈福。（陳宜加攝）

台灣同志諮詢熱線協會15日在台北市霞海城隍廟發表「雞吉平權紅包袋暨春聯」，成員們沿著年貨大街發送給採買民眾，爭取社會大眾支持。16日起會在全國20家公開通路免費索取，希望讓民眾返鄉過年之際，將婚姻平權議題帶回家。

同婚平權戰線拉長到今年，年關將至，正反雙方蓄勢待發「備戰」。台灣同志諮詢熱線今邀同志伴侶前往以月老聞名的霞海城隍廟祈福，同時發表「雞吉平權」紅包袋與春聯，希望支持群眾過年回家時，藉此與長輩開啟對話機會。

「我們都是在信仰中被扶持長大的孩子。」蔡尚文與簡先生是同志伴侶，交往4年多、已有未來規畫，他們拈香、獻花向城隍爺、城隍夫人與月老祈福，婚姻平權早日落實。他們曾向月老求得紅線，有一天要帶著喜餅前來還願。

出生於嘉義的蔡尚文，生長於傳統民俗信仰中，出生不到7天就讓神明認當乾兒子。他說，台灣人的信仰源自於對姻緣、健康的希望，目的都是走向幸福快樂。在這塊土地上的每個人都有願望，「傳統」不代表歧視或反對。

「神明疼眾人，新年求平權。」現場並發表由知名插畫家設計的「雞吉平權」紅包袋與春聯，熱線資深研究員曹承羲表示，紅包將準備3萬份，無論同志或支持群眾，盼藉過年回家以此製造與長輩對話機會，表達支持立場。

他也說，反方常以傳統、宗教為由反對同婚，但霞海城隍廟身為台北重要信仰中心，已印證神明不問性別或性向，支持子民獲得幸福。廟方則強調，每個人無不希望獲得幸福，神明一視同仁，每個人都可以前來祈求姻緣。

婚姻平權小蜜蜂今天也走上迪化街年貨大街，沿街發送婚姻平權紅包，透露過年前將以全台各處車站、年貨大街為據點，發送返鄉人婚姻平權紅包袋、春聯與最新文宣品，也將透過寫明信片給選區立委，「送暖」溫和支持。

同志家長郭媽媽今天也現身說法，分享與長輩對話的訣竅，她說，同志更認同家庭價值因而想走入婚姻，可以「我有很多朋友…」為柔性開頭，並傳達充分且正確資訊；同志自身故事更是最好契機，讓家人知道支持至關重要。

「給父母一個機會，成為彼此生命中的貴人。」由於婚姻平權爭議敏感，已傳出有同志決定今年過年不回家，郭媽媽也呼籲，時間並不是絕對，仍應做自己的主人，勇敢面對。她21日也於「彩虹花開計畫」講座中分享經驗。

(中時)