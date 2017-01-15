連俞涵趕拍戲重感冒 李國毅貼心照顧

戲劇「如朕親臨」14日和粉絲會面，女主角連俞涵（左）在趕拍過程中不慎重感冒，連說話都顯得非常吃力，14日在見面會上也顯得特別虛弱，男主角李國毅（右）在一旁也貼心照料。（東森戲劇提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月15日

(中央社記者鄭景雯台北15日電)戲劇「如朕親臨」昨天和粉絲會面，女主角連俞涵在趕拍過程中不慎重感冒，連說話都顯得非常吃力，昨天在見面會上也顯得特別虛弱，男主角李國毅在一旁也貼心照料。

「如朕親臨」為回饋粉絲，昨天在板橋大遠百與粉絲見面，主要演員李國毅、連俞涵、藍鈞天、房思瑜、范宸菲等齊聚一堂。

「如朕親臨」正持續趕拍當中，女主角連俞涵因為日夜溫差極大，在趕拍當中不慎重感冒，連說話都顯得非常吃力，出席見面會也顯得特別虛弱，讓站在身旁的李國毅主動貼心照料，趕緊幫忙解讀連俞涵虛弱的聲音，展現出連俞涵與李國毅兩人在劇中所培養的好感情。

先前李國毅與藍鈞天之間的男男曖昧情節，創下收視高點，主持人昨天也請李國毅、藍鈞天比出愛心手勢，讓台下眾多粉絲瞬間大喊，「親一下」，讓站在台上的李國毅與藍鈞天尷尬的不知所措。1060115

(中央社)