槓上美國民權偶像 川普再推文砲轟
美國總統當選人川普針對知名民權偶像兼國會議員路易斯（John Lewis）的批評還沒完，今晚再度於推特開砲。
路易斯先前表示，不會出席川普20日的就職大典，因為他認為川普的勝選沒有正當性。
美聯社報導，川普今晚再度向喬治亞州民主黨籍聯邦眾議員路易斯推文，說：「路易斯議員應該終於把焦點放在急迫且犯罪猖獗的美國內城區。所有的幫忙我都用得上。」
今天早上，川普才推文說路易斯「應該多花點時間為他的選區解決問題並提供協助，而不是對選舉結果發出不實指責，因為他的選區情況糟糕，正在崩潰中（遑論犯罪猖獗）。」
川普並未提供證據，來支撐他對喬治亞州第5國會選區，包括亞特蘭大都會區的評論。
路易斯為美國最受推崇的民權運動領袖之一，50多年前在阿拉巴馬州塞麻（Selma）遊行活動中顱骨破裂，畢生都在為爭取非裔美國人平權努力。
川普與路易斯的言語衝突，凸顯非裔美國人在看待川普就職這件事上，與8年前美國總統歐巴馬的對比有多大。
這也顯示，川普對公眾批評不存在一點寬容，沒人可逃過他的譏諷。
無論在大選期間還是勝選之後，川普攻擊過多位倍受讚譽的人物，如戰俘、為國捐軀士兵的父母、選美皇后，現在連民權代表人物都中標。儘管如此，川普還是獲得政治上的成功。（譯者：中央社許湘欣）1060115
(中央社)
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