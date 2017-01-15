北京副市長：今年房價不上漲是調控目標

中國大陸北京市副市長陳剛14日說，北京房市調控政策效果不錯，暫時不會加碼；今年北京房市調控目標是保持平穩健康發展，要做到逐月房價不上漲。

北京青年報今天報導，北京市第14屆人民代表大會第5次會議14日舉行，陳剛參加豐台區代表團審議時談及北京房市現況和調控政策，作上述表示。

陳剛說，北京目前的房市調控政策效果「不錯」，暫時不會加碼，但會根據北京房地產市場發展情況微調，例如從土地供給方面著手，保證住宅和土地價格穩定。

他表示，「穩」將是今年房市的關鍵詞，北京今年房市調控目標是保持平穩健康發展，從價格上看要做到逐月不上漲，因為房價過高不僅超出居民承受能力，也會威脅到實體經濟。

陳剛提到，北京今年還會研究建立適應市場規律的基礎性制度和長效機制，包括行政、財稅、土地、法規等多項舉措，中心思想是讓住宅回歸居住屬性。

他說，購屋「是為了住，不是為了炒」。北京今年起將加強普通商品房的土地供給和市場供應，讓民眾買得起以居住屬性為主的房屋，如自住型商品房、安置房等。1060115

(中央社)