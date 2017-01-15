陸環保部長談治霾 批部分地方急功近利

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我要評比

中國大陸入冬以來霧霾嚴重，各地屢出「奇招」治霾。大陸環境保護部長陳吉寧批評，部分地方環保工作方法單一、急功近利、搞「一刀切」，為推動環保帶來負面影響。

根據「人民日報經濟社會」微信公眾帳號，陳吉寧受訪時坦言，生態環境已成為大陸全面建成小康社會的明顯缺點，冬季採暖期的大氣汙染問題還沒有解決好。

被問到大陸一些地方頻出「奇招」治理霧霾，陳吉寧表示，大陸一些地方環保工作確實出現方法單一、急功近利、搞「一刀切」等現象。

他提到，為應付環保督察，個別地方強制餐館歇業，用水泥灌樹根抑制浮塵；一些城市在空氣品質監測站周邊頻繁灑水、用「噴霧車」噴霧，甚至擅自進入監測站更動儀器參數、干擾數據傳輸，性質惡劣。

陳吉寧說，上述行為不僅沒達到保護環境的效果，還為推動環保工作帶來負面影響。

他表示，大陸經濟規模持續擴大，新增汙染物居高不下，帶來巨大的環境壓力。隨著經濟成長趨緩壓力加重，一些地方環保工作投入力道減弱，一些領域環境治理有所放鬆，一些企業環境治理意願下降。

陳吉寧指出，京津冀（北京、天津、河北）地區空氣汙染問題是重點難點。從長線來看，京津冀大氣汙染治理要解決產業和能源結構問題，必須進行較大調整。1060115

(中央社)