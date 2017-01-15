生理期可以染髮嗎 食藥署不建議
網路傳聞，生理期期間用染髮劑染髮，可能傷身甚至致癌，食藥署表示，染髮劑成分很多，對於致癌風險還沒有明確定論，但仍建議生理期、懷孕時不要染髮，避免不可預知的風險。
食藥署「闢謠專區」指出，頭皮是人體毛囊最多、最密集的部位，染髮劑的成分可能透過毛囊進入人體，不當使用染髮劑可能出現紅斑、搔癢、水泡、皮膚潰爛等症狀。
如何正確使用避免傷身？食藥署說，使用前先確認頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，如果有傷口千萬不要染髮，染前看清楚染髮產品標示的使用方法及注意事項，以塗抹方式使用染髮劑，並非以洗髮搓揉方式，避免接觸頭皮。
食藥署呼籲，購買染髮劑時要選購有許可證字號及完整標示的染髮產品，並注意染後皮膚狀況，每次染髮都必須間隔3個月以上。1060115
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。