生理期可以染髮嗎 食藥署不建議

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網路傳聞，生理期期間用染髮劑染髮，可能傷身甚至致癌，食藥署表示，染髮劑成分很多，對於致癌風險還沒有明確定論，但仍建議生理期、懷孕時不要染髮，避免不可預知的風險。

食藥署「闢謠專區」指出，頭皮是人體毛囊最多、最密集的部位，染髮劑的成分可能透過毛囊進入人體，不當使用染髮劑可能出現紅斑、搔癢、水泡、皮膚潰爛等症狀。

如何正確使用避免傷身？食藥署說，使用前先確認頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，如果有傷口千萬不要染髮，染前看清楚染髮產品標示的使用方法及注意事項，以塗抹方式使用染髮劑，並非以洗髮搓揉方式，避免接觸頭皮。

食藥署呼籲，購買染髮劑時要選購有許可證字號及完整標示的染髮產品，並注意染後皮膚狀況，每次染髮都必須間隔3個月以上。1060115

(中央社)