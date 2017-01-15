冰氣團來襲 玉山出現銀白霧淞

受到大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，合歡山15日凌晨降下冰霰，玉山山區出現銀白霧淞，警方則呼籲小心路況。（玉管處提供）中央社記者吳哲豪南投傳真 106年1月15日

受到大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，合歡山今天凌晨降下冰霰，玉山山區出現銀白霧淞，警方則呼籲小心路況。（玉管處提供）中央社記者吳哲豪南投傳真 106年1月15日

受到大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，合歡山今天凌晨降下冰霰，玉山山區出現銀白霧淞，警方則呼籲小心路況。

受到大陸冷氣團影響，全台氣溫下降，玉山北峰清晨溫度降到零下3度，登山客必定駐足停留過夜的排雲山莊也降到零下1度，不過玉山國家公園管理處指出，雖然沒有下雪，不過玉山主峰排雲山莊往上1公里的步道到主峰頂步道，有一段有霧淞，濕滑難走。

玉管處指出，目前還沒有啟動雪地管制措施，不過已請排雲山莊工作人員向遊客提醒注意保暖以及防滑工作，以免發生意外。

玉山主峰成一片霧濛濛，合歡山則是在今天凌晨降下冰霰，南投仁愛警分局指出，在凌晨3時以及上午10時都曾降下冰霰，他們已在武嶺和松雪樓2處加強交通管制，目前停車場都已經停滿，車輛上山暫時不用上雪鏈，不過山區午後會起霧，要提醒上山的遊客小心注意。1060115

(中央社)