逃逸越籍勞工爭風吃醋 刺死同鄉
33歲越南籍張姓逃逸外勞，14日深夜到前女友位在新竹縣竹北市火車站附近的住處探訪時，見房內另名32歲蘇姓越南籍男子在房內，疑因醋勁大發與蘇男大打出手，張憤而持預藏的摺疊刀猛刺蘇男，蘇身中多刀送醫不治，張嫌則在案後到警局自首。
警方調查，越籍逃逸勞工張光明（TA QUANG MINH），4年前與同為逃逸的越南籍女子相戀，進而透過女友的台灣籍友人的協助，在竹北市和平街台鐵車站附近租屋同居，去年兩人感情生變，張男即搬離該處，但仍不時會回來探望前女友。
昨天深夜9點半左右，張男突然到女友住處探訪，見房內有另名蘇姓越南籍逃逸勞工，張待了不到10分鐘即離去。
未料，張嫌在40分鐘後，買了水果、帶著摺疊水果刀再度回到女友住處，疑因不滿女友另結新歡，張醋勁大發，並與蘇發生口角，之後兩人更大手出手，張憤而持刀猛力揮刺，蘇因此全身遭刺5刀之多。
蘇男倒地後，張嫌即逃離現場，其前女友慌亂之間，趕緊連絡代為租屋的台灣籍友人，在台籍友人向警方報案後，自己也逃離住處，下落不明。
警方趕到現場時，蘇男躺臥血泊中，警、消立即將他送醫急救，但因腹部致命刀傷，最後仍回天乏術。
而就在同時之間，行凶的張男自己跑到「轄區」縣警竹北分局三民派出所自首，並坦承因受不了蘇男在前女友住處，因此與蘇男發生口角衝突，扭打之間失手將對方殺死，警方今天除將全案依殺人等罪嫌移送法辦外，也將全力追查其前女友下落，以釐清全案。
(中時)
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