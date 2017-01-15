狂慈庸影片受好評 小編自己笑不出來

時代力量2週年感恩餐會，時力立法委員洪慈庸人在國外，特別製作「狂慈庸」短片，洪慈庸辦公室社群小編于顥說，剪接時看上百次自己不覺得好笑，意外受到歡迎，謝謝大家喜歡。

時代力量昨天舉行2週年感恩餐會，洪慈庸因隨總統蔡英文出訪，不在國內，會中播放一段5分鐘影片，標題就叫「狂慈庸」，影片開頭就說「歡迎來到今天第一集，也是最後一集狂慈庸」，來慶賀時力黨慶。

負責製作這次影片的于顥表示，黨慶安排每間辦公室有時段，可以向支持者介紹服務團隊、各地黨部的工作概況，洪慈庸因為出訪無法出席，原本錄了一段影片要跟大家道謝，後來才知道每個團隊至少要有5到10分鐘，才再想要怎樣延伸出來。

于顥表示，平常洪慈庸在外面演講、問政說明都是用比較八股的方式，黨慶會來的都是長期支持的朋友，也很清楚時代力量在做什麼，加上是比較熱鬧的場合，辦公室討論時就開玩笑說要做好笑一點的東西，來做一個「狂新聞」的洪慈庸，原本只是笑鬧，洪慈庸也就答應了。

于顥說，整部短片從寫腳本、找素材、剪接、配音等，大概花了3、4天時間，利用工作中比較空檔、零碎的時間慢慢完成，原本只打算在黨慶播出好玩一下，會後有現場與會朋友詢問，才放上網路，謝謝大家喜歡。

他說，洪慈庸也有先看過影片，自己寫腳本時還覺得好笑，但剪接已經看了上千上百次，一點都笑不出來，但洪慈庸看完後覺得很好笑，他還滿驚訝的，「慈庸覺得這些有趣、年輕的東西她都很支持」。

影片昨晚上傳到洪慈庸臉書後，已有8萬3000次點閱、逾300次分享，觸及人數達33萬多人。媒體詢問，是否考慮再做續集？于顥說，畢竟這是一次性模仿別人的風格，目標也是要讓大家直接聯想到狂新聞，認為不適合再出續集，原創的狂新聞才是真的有哏好笑。1060115

(中央社)