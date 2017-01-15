旅泰台商大愛賑災 救助泰南水患災民
泰國南部遭遇30年來最嚴重的水患，泰國政府成立救災專戶，旅泰台商主動發起募款，許多台商紛紛響應，不到一天時間就逾百萬泰銖，近日將善款匯入泰國政府救災專戶。
由旅泰台商組成的社團紛紛發動募款賑災，泰國台灣商會聯合總會和歡慶成立70週年的泰國台灣會館立即熱烈響應。後續仍有許多台商和鄉親的愛心善款湧入。目前累計捐款約新台幣170萬元。
這一次泰南水患多數旅泰台商幸都未受災，他們發揮人溺己溺胸懷，展現台灣人的軟實力，也回饋泰國社會，在政府推動新南向政策的同時，讓更多泰國民眾感受台灣人的人道關懷和善心。
泰國南部12省的水患自本月初開始，反常的季風帶來豪大雨，連續的降雨造成部分省分積水超過3公尺，鐵公路交通中斷，至今造成36人死亡和逾百萬人受災，部分台商工廠雖未受災，不過道路中斷，原料和成品無法進出。1060115
(中央社)
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