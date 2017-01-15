雲林麥寮2車相撞 3人無生命跡象

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雲林縣麥寮鄉工業路今天上午發生2輛轎車相撞的車禍，2車共有7人，其中3人送醫時已無生命跡象，案由警方處理中。

警方表示，2輛轎車中共有6名大人、1名小孩，其中3名大人救出時，已無生命跡象，分別送雲林長庚醫院、斗六台大醫院、雲林基督教醫院。

另外4人送虎尾若瑟醫院（小孩）、北港媽祖醫院（2人）、二林基督教醫院。肇事原因尚待警方調查釐清。1060115

(中央社)