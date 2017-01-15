鄭明典：台灣冬季將進入易偏冷天氣型態
中央氣象局預報中心主任鄭明典今天說，冷空氣集中的厚度最低環流區移到俄羅斯遠東地區，通常表示冷空氣有比較高的機率影響台灣，台灣冬季可能將進入一個容易偏冷的天氣型態。
氣象局說，17日白天起冷氣團減弱，不過20日又有另一波更強冷氣團報到，北部可能出現11度低溫。鄭明典也在臉書以「天氣型態改變」為題貼文指出，台灣冬季可能將進入一個容易偏冷的天氣型態。
「現在，這個天氣型態正在改變」，鄭明典說，預期最低的環流區21日將會轉移到俄羅斯遠東地區北部，冷空氣有比較高的機率影響台灣，台灣的冬季可能即將進入一個容易偏冷的天氣型態。
鄭明典在臉書上解釋，200hPa（百帕）的高度場大約代表對流層的厚度，厚度最「低」的環流區大約就是對流層內冷空氣最集中的區域，也就是可能的「極渦」所在。他說，過去一段時間，厚度場分析圖中最低的環流區位置大致不變，最低區都偏在北美洲北方。1060115
(中央社)
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