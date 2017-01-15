涉飲料下藥性侵 詹性司機認性侵1韓女

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3名來台旅遊的韓國女學生疑遭台灣計程車司機下藥性侵。詹姓司機昨晚坦承以飲料對3女下藥，再性侵其中1女。檢方今天認定涉犯重罪、有逃亡及滅證之虞，向法院聲押。

檢警調查，詹男為新北市土城人，已婚，沒有前科；詹男在1月12日晚間6時20分在新北市九份金瓜石停車場，將以針筒注射強力安眠藥的乳酸飲料提供給來台自由行的3名韓籍女性飲用，其中2人於飲用後昏睡車內。

詹男大約晚上9時許，駕車扺達台北市士林夜市，其中只喝一口的1名韓籍女子下車逛夜市，詹男將昏睡2名韓籍女子載至附近偏僻地區性侵其中1人。被害人察覺有異，報警處理。

詹男昨晚自行到士林分局蘭雅派出所說明，坦承對3女下安眠藥，再性侵其中1女；檢察官昨天先行訊問3名韓女後，今天到派出所拘提詹男到士林地檢署複訊。

檢察官複訊後，認定詹男涉犯刑法第222條第1項第4、6款罪嫌及第221條第1項等罪嫌重大，涉犯本刑7年以上重罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押。法院訂於下午1時30分召開聲押庭，不開放旁聽。1060115

(中央社)