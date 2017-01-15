粉絲反彈 珍妮佛哈樂黛辭川普就職演出

百老匯明星珍妮佛哈樂黛（Jennifer Holliday）今天發表公開信表示，由於粉絲反彈，她決定退出川普（Donald Trump）就職音樂會演出陣容。

法新社報導，美國總統當選人川普的就職委員會昨天宣布，曾獲東尼獎殊榮的非裔歌手珍妮佛哈樂黛，將在這位商業大亨的就職典禮前夜，於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）舉行的音樂會上演出，演出陣容包括鄉村歌手托比凱斯（Toby Keith）與葛林伍德（Lee Greenwood）。

但這項消息卻引來批評聲浪，對此感到不滿的哈樂黛粉絲在推特（Twitter）上提出譴責，其中有許多意見來自她最忠誠的追隨者，男女同志、雙性戀者和跨性別者（LGBT）族群。

1名推特用戶寫道：「#珍妮佛哈樂黛在川普的就職活動上演唱，是對我們多元藝術社群的背叛。再考慮一下，這不值得！」

娛樂網站TheWrap刊出哈樂黛的公開信，她表示自己在看過「野獸日報」（The Daily Beast）刊載的「珍妮佛哈樂黛將為川普就職演出，同志粉絲心碎」一文後，決定退出演出陣容。

她在信中寫道：「我唯一的選擇，現在一定是與LGBT族群站在同一陣線，並明確聲明，我不會為這場歡迎音樂會，或任何相關就職慶祝活動演出。」

「我為我的判斷失誤致上衷心歉意，抱歉在這個歷史上至關重要的時刻，在這些影響每個美國人的議題上如此無知，讓我的粉絲沮喪心碎。」

路透社報導，川普交接團隊將這些問題交付總統就職委員會，但他們目前尚未直接回應哈樂黛的公開信。

主管與總統就職委員會溝通工作的主管埃普什坦（Boris Epshteyn）在書面聲明中表示：「在國內各地的美國人民團結歡慶第58屆總統就職的同時，我們很榮幸能收到各界湧入的協助，還有那麼多世界級的表演者，參與這次屬於自由與民主的歷史性慶典。」（譯者：中央社廖禹揚）1060115

(中央社)