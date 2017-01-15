金門馬》獎金獵人殺出 何盡平連霸中斷認了
金門馬拉松第2天賽程，15日全馬、半程馬登場，肯亞軍團不僅稱霸男女全馬冠軍，我國里約奧運長跑名將何盡平，半馬也遭遇黑色旋風來犯，以不到2分鐘差距和4連霸錯身收亞軍，讓何盡平只能苦笑，「看得到但追不到。」
今年男女全馬冠軍都由肯亞好手包辦，喬治(George Mbugua Ngure)以2小時20分46秒封王，西西莉亞（Cecilia Wayua Michael)2小時51分06秒稱后，冠軍可抱回20萬獎金。
國內男子冠軍由金門好手何盡文拿下，他繳出2小時37分46秒名列總排第4，林于馨則以3小時09分51秒總排第3、國內封后。
不僅全馬，半馬也殺出肯亞獎金獵人，肯亞好手伊拉斯塔斯（Erastus Mumo Mutua）以1小時09分15秒封王，何盡平1小時11分11秒和4連霸擦身，「我開賽就跟他跑，他4公里就開出去，上下坡稍微拉開，我看得到但追不到。」
先前為了專心拚里約奧運曾辭掉工作，何盡平奧運結束後再出發，到台體大兼職教課，邊工作邊按表操課，目前體能OK。
何盡平表示，「畢竟奧運後訓練有中斷，現在重啟訓練走高強度、休息長模式，找回信心比較重要。」台灣「黑色旋風」蔣介文去年底台北馬國內稱王東山再起，何盡平笑說，「當然自己也有危機感。」
(中時電子報)
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