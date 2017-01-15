比基尼hold不住C奶 劉雨柔「絕對老公視角」美照辣翻！

劉雨柔分享比基尼辣照，稱他們是「絕對老公視角」。(取材自facebook)

劉雨柔和格鬥家黃育仁穩定交往，一度傳出閃婚。(中時資料照片)

今年29歲、身材火辣健美的女星劉雨柔，跟格鬥家男友黃育仁感情穩定甜蜜，平常也不避諱跟粉絲分享辣照與幸福時刻，昨她又po比基尼照，小小泳衣幾乎hold不住豐滿雙峰，讓人大飽眼福，且照片還心機藏著放閃絕招！

劉雨柔在濕冷的昨天，曬出兩張非常有艷夏氣息的比基尼辣照，其中一張她穿比基尼坐在沙灘上，背面入鏡，盡顯緊緻美背與曼妙腰身，另一張則是她仰躺在海灘上，由臉部往腳下照，豐滿上圍加上修長美腿，不僅有快Hold不住的胸前春光，還有前陣子最流行的「比基尼橋」，性感模樣讓人看了大流鼻血。

劉雨柔表示，最近都跟帥男友黃育仁待在海邊，「我們每天都在海邊，然後曬成小黑人」，同時，她還稱呼這些照片為「絕對老公視角」，高明宣告小倆口愛得正甜蜜，無論身材還是感情狀態，都讓人好生羨慕。

(中時電子報)