北市首件公園爐灶座椅組 災難來可開伙
「蝦米！公園座椅竟能變爐灶」，台灣天災頻繁，為防範未然，台北市在大安森林公園內設置「首件」爐灶座椅組，平時可讓情侶坐在上面談情，災難一來就立刻開伙，給予最快飲食需求。
位在大安森林公園內，外型像極「爐灶」造型的座椅，吸引路過民眾駐足停留，也有情侶坐在上面談情說愛，但事實上它的功能不僅僅是座椅，只要掀開椅板、接上瓦斯管，放上預藏的鐵架，就能變成真正的爐灶來開伙。
但會在公園內設置爐灶，可不是想讓遊客隨時可以開伙野餐。台北市工務局解釋，近年天災頻繁，尤其在921大地震後，政府開始重視在大型公園內設置「防災公園」，當不幸有災難來臨，就能即時應變，將災損降到最低。
公園處長黃立遠表示，爐灶座椅組採用家用的單口爐、雙口爐概念，當椅凳移開椅面時，就變成一個爐口，投入柴火後就成了可煮食的烘爐，因此最多可提供3個爐具、3個鍋子同時烹煮，大大提升效率。
黃立遠也強調，這組烘爐僅限災害時期使用，平時民眾不可烹煮食物，否則將依違反公園管理自治條例，予以開罰。1060115
(中央社)
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