郝龍斌：吳敦義競選歌曲 有點像軍歌

我要評比

前副總統吳敦義推出「義無反顧」競選歌曲，國民黨副主席郝龍斌今天表示，他不是很懂歌曲，但「那個歌我聽得不是很習慣，有點像軍歌」；因為經費關係，他沒有準備做競選歌曲。

宣布臉書衝破100萬讚等3階段投入台北市長選舉的前總統府副秘書長羅智強，因臉書將破35萬讚，在臉書開闢「台北-開播」直播節目，上午播出首集，邀請郝龍斌在台北花博館談台北經驗。

郝龍斌會後受訪談到成為黨主席選舉候選人，需要通過3%連署門檻時說，請大家支持，希望每份連署書都有效，因為過去每次的連署過程，會發生連署書與投票數打折扣的情形。

他舉例，上次黨主席洪秀柱參選，連署8萬多份，但開票結果得到7萬多票，甚至有效份數連50%都不到，大家重複連署，失去連署書意義，且技術性杯葛其他參選人，這也不好，都應該檢討。

郝龍斌說，他會務實做，每份連署書有效且都會支持他，不過，他也認為，參選過程，連署書是沒有必要的。

被問到一例一休爭議，黨中央與黨團協調問題，郝龍斌說，黨中央與立院黨團要密切合作，立院黨團是國民黨最有戰力的平台，透過各方給的協助，發揮在野制衡監督力量，這是未來要做的事情。

他也說，現在黨中央與黨團兩條平行線，做得並不理想。

郝龍斌表示，一例一休有過半民眾不滿意，總統蔡英文是「事主裝公親」，造成企業、勞團、民眾、政府四大皆輸，政府應該舉辦公聽會，蒐集意見，想辦法解決。1060115

(中央社)