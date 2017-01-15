看WBC經典賽 有非去首爾不可的理由
在球場上拚搏，最能激勵球員們的心就是那熱血沸騰的加油聲，2017世界棒球經典大賽(WBC)，中華隊的賽事將在3月於韓國首爾高尺巨蛋開打，你的應援，將是中華健兒們征戰的最佳動力!在聲嘶吶喊之餘，飽覽首爾大城的景點、一嚐道地韓式滋味，這趟旅程，意義非凡。
2017世界棒球經典大賽亞洲區預賽，中華代表隊將出賽3場，分別和以色列、荷蘭、韓國進行廝殺，爭取晉級門票，中華隊將在2/4移訓澳洲，現在球員們積極備戰，為春節過後一連串熱身賽以及3月開打的經典賽做準備。
中華健兒海外參戰，怎能少了球迷的鼓勵加油聲，3場的比賽，熱血的應援聲最能激勵這些為國爭光的鬥士，有了球迷們的支持與鼓勵，在場上的他們將更有鬥志，即便身處在國外，也能像在台灣一樣感到熟悉、更加安心，為中華健兒在場邊打氣，正是我們能做的事!
用力的加油外，也要用力的玩。東大門傳統市場尋寶、擁有600年歷史風景的北村韓屋村、建築設計最美麗的宮闕景福宮、充滿藝術氣息三清洞街道、世界文化遺產水原華城，還有歡樂的國度愛寶樂園，在比賽以外的期間，正是趁此認識首爾這些夯點魅力之時，一邊享受韓國美食美景，一邊養足氣力為中華隊加油，這趟旅程，精采又有意義。
(中時電子報)
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