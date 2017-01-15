Gary退出RM 手機貼紙露餡他超不捨

Gary退出Running Man後，始終沒忘記其他成員，手機上還貼著大夥兒的合照。（圖／取自Gary Instagram）

韓國人氣節目《Running Man》(以下簡稱RM)即將在下個月播出最終回，一票粉絲都相當不捨。不過在此之前，Gary就以個人發展為由退出RM，讓許多人都很難過，但他對RM情感深厚，近日他在網上一張照片更露餡，展現他對RM的向心力。

Gary近日在Instagram上po出對著手機唱歌的照片，不過手機背後黏了一張RM成員合照的大頭照，可見他雖然已經退出RM，但對一票戰友卻始終沒有忘記，讓許多粉絲都大感窩心，更紛紛在網上留言「7012」（12為永遠的諧音），象徵7人能永遠在一起。

(中時電子報)