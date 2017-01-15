溫商7億拍下乾隆玉璽 傳將攜回大陸

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喧囂月餘「溫商拍下乾隆玉璽後失聯」的事件又有新進展。溫州商人杜聖博日前發了個朋友圈，暗示已經完成之前人民幣1.6億元（新台幣7.4億）拍下的玉璽的款項支付，預計春節後攜回大陸。

錢江晚報14日報導，北京時間去年12月14日晚上8點，法國巴黎一家拍賣行「乾隆御筆之寶」玉璽開拍，經過多輪競價後，由中國神秘買家以1750萬歐元成交，加上傭金後2100萬歐元，約折合人民幣1.6億元。

不過，著名收藏家劉益謙去年12月30日稱，十幾天前溫州人還在法國拍賣競拍下這乾隆皇帝玉璽，三天後溫州人就與法國拍賣公司失聯了。

面對失聯的傳聞，溫州商人杜聖博說，款項已經全部付清，但因為涉及到出口問題，這枚玉璽要20多天後，也就是說過完春節，才能被帶回中國大陸。

他指出，這枚玉璽的商業價值是不可低估的，它可做文化展出，例如帝王印文化，也可製成複製品等。

對於之前面對媒體採訪時，曬出付款憑證的說法，杜聖博表示，還是想低調一點，不想再過多糾纏。

不過，知情人士透露，因為玉璽成交價和各種稅費總費用比較高，所以杜聖博希望傭金方面能夠降低些，賣家因此有降價的意向，但拍賣行不同意。雖然古董行對外聲稱款項已結清，但其實談判還在進行。1060115

(中央社)