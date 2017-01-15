血庫存量剩4.9天 嘉義地藏庵贈捐血車
嘉義市九華山地藏庵今天捐贈「地藏王號」捐血車給台南捐血中心；捐血中心主任蔡光昭表示，捐血中心血庫存量只剩4.9天，感謝地藏庵善行義舉。
蔡光昭表示，今天的捐血車捐贈儀式，原本邀請台灣血液基金會董事長葉金川蒞臨剪綵，「但因上週發生一些事」（指台灣血液基金會被周刊報導為不當黨產），導致葉金川請辭，因此無法前來。
他表示，台灣血液基金會不是任何政黨的黨產，民眾捐的血液供應給各醫院，需經檢驗、運送、保存，政府並未出錢，基金會向醫院收費都依政府規定，「並不是在賣血！」
蔡光昭指出，「上週發生的一些事」引起民眾質疑，也造成捐血者驟減，目前捐血中心血庫存量只剩4.9天，而今年農曆春節連假有6天，景況令人擔心，希望民眾踴躍捐血，救人一命。
九華山地藏庵董事長黃俊森表示，由於台南捐血中心嘉義捐血站的捐血車面臨汰舊，經董事會商議，不到2分鐘就表決通過捐贈，希望秉持地藏王菩薩慈悲的精神，讓捐血車成為「行動菩薩」。
捐贈儀式後，黃俊森與嘉義市長涂醒哲一起登上捐血車，成為「地藏王號」捐血車的第1、2號捐血人。
此外，地藏庵今天也發放冬令救濟金給嘉義地區低收入戶（嘉義縣1750戶、嘉義市1168戶），每戶發放新台幣4600元，共計發放1342萬2800元，並捐贈150萬元年菜經費給嘉義縣清寒邊緣戶。1060115
(中央社)
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