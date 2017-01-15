「豹2神話」終結 IS已擊毀十台

德國戰車豹2A4，在綜合評比上是最優秀的戰車之一，卻被IS在城市戰中擊毀。(圖/vehicleswallpapers圖庫)

德國的豹二戰車(Leopard 2)戰車自1980年代問世以來，就普遍被評價為世界性能最優異的戰車，也確實如此。在阿富汗戰爭、科索沃戰爭，以及伊拉克戰爭上，豹2戰車都有極為傑出的表現。某一次，加拿大陸軍的豹2遭到推塔利班的炸彈攻擊，結果成員依然平安無事。但是如今情況似乎有變，IS武裝組織擊毀了10台土耳其陸軍的豹2A4型戰車，豹二無堅不摧的神話宣告結束。

「軍事迷」(Hobbymiliter)報導，土耳其在去年10月發動「幼發拉底之盾」行動，深入敘利亞境內打算清剿IS武裝集團的勢力，結果在敘利亞北部的巴卜鎮(Al-Bab)遭到了IS的痛擊，其中多達10輛的豹2A4 戰車被擊毀。這對德國軍事迷來說真是極大的心理打擊，開始分析問題出在哪裡。

一些德國軍事部落客認為，豹2神話之所以破滅，最大的「犯人」就是土耳其陸軍，他們認為土耳其士兵缺乏作戰經驗，面對實戰環境的應變能力不足，所以才會遭此慘敗。

雖然這種看法言之成理，然而德國世界報則認為更根本的原因是，戰車本來就不適合執行城市作，性能再優秀的戰車，面臨街道巷弄的局面都是坐以待斃。

世界報寫道：「豹2戰車的正面裝甲最強固，側面就相對薄弱，背後的引擎艙就更脆弱了。在城市戰當中，伏擊的敵軍往往就是利用反戰車武器直接對戰車的側面以後背後進行攻擊，即使是最新式的俄國T-14「阿瑪塔」( ARMATA)也很難應付。」

(中時電子報)