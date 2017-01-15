慈濟助自力更生 饅頭媽媽全家齊行善

家住北投的劉先生因開刀而無法工作，家中頓失收入，在慈濟志工鼓勵下，劉太太自力更生，打響「饅頭媽媽」名號，還到環保站幫忙，全家都加入行善行列。

慈濟基金會2017年在全台各地及外島地區，共計舉辦43場「冬令發放暨歲末圍爐活動」，今年持續用愛陪伴及關懷逾2萬5000戶的弱勢家庭歡喜迎雞年，並邀請照顧戶、弱勢家庭在各地靜思堂同桌圍爐，圍爐後還發放裝滿年節用品及冬令物資的「福慧袋」，現場也進行義診及健康諮詢。

家住北投、今年51歲的劉先生，患有糖尿病、高血壓等，原本從事建築工地搬舖鐵板的工作，公司拆夥後改打零工，6年前被機車撞到，礙於經濟因素不敢就醫，加上長期從事粗重工作，導致腰椎壓迫神經，某次工作時感覺肌肉無力，無法久站，就醫後醫師告知如不開刀治療，恐一輩子都得坐輪椅，直到2015年11月才接受手術治療。

慈濟基金會表示，劉太太從大陸福建嫁來，夫妻育有一子一女，女兒患重度唐氏症及先天性心臟發育不全，語言表達及行為能力欠佳，兒子就讀幼兒園，表達能力較差。劉先生開刀後暫時無法謀生，為了照顧家庭，劉太太又無法外出工作，所幸經由慈濟志工協助，鼓勵她做饅頭賣。

剛開始手工揉麵團無法量產，志工幫忙找到一台二手麵粉攪拌機，還教劉太太以老麵發酵做饅頭，並為她添購兩個大蒸籠，加上志工幫忙推廣、行銷，讓劉家饅頭逐漸打出名號，現在已有穩定的客源。志工前往劉家關懷時，也發現以往總是愁眉苦臉的劉家夫妻倆，臉上綻滿笑容。

「做好事不能少我一人」，感恩慈濟的協助，劉太太不做饅頭時，就到石牌環保站做環保，劉先生感恩志工不單只是給予金錢上的補助，更教導如何他們自力更生，現在全家已加入行善行列，成為慈濟會員，也學習慈濟的精神。

慈濟基金會表示，以「關懷尊重」為重要原則，讓受助者感受到被尊重的幫助，更用真誠的愛心在人人心中播下善種子，讓受助者有朝一日轉而成為助人者，願盡己之力為比自己更需要的人付出，就能推動社會「善的循環」。1060115

(中央社)