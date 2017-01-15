八德警突襲　毒男慌丟吸食器被抓包

吳男坦承買毒吸食。（葉臻翻攝）

警方在吳男包包中搜到安非他命。（葉臻翻攝）

吳男心慌之下亂丟的吸食器，被眼尖員警發現。（葉臻翻攝）

桃園市警局八德分局昨天擴大臨檢，四維出所員警今天凌晨1點多，在介壽路一段上某家賓館臨檢，39歲吳姓男子聽到警察敲門時太過慌張，手忙腳亂之下直接將隨身的安非它命吸食器丟到床下，沒想到門一開就被眼尖的員警發現，事後還搜出總重約5公克的安非他命，吳男也坦承毒品是在桃園市向綽號阿賢的男子以數千元購得，訊問後就被依毒品罪嫌移送法辦。

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(中時)