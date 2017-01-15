烏日林新醫院開幕 提升副都心醫療品質
提升烏日、大肚、龍井等地區醫療品質與就醫便利性，斥資20多億打造的烏日林新醫院15日正式開幕，特別捐贈50萬元給台中市消防局添購裝備、提升救災效能，林新醫療社團法人董事長林仁卿強調，盼拋磚引玉、回饋鄉里，也對試營運期間的成效感到滿意。
在台中市長林佳龍見證下，林仁卿將特製的50萬元大支票交給消防局長蕭煥章，將做為添購救助頭盔等救災設備的經費，盼讓消防人員擁有更充足的安全防護。
包括林佳龍、前台中市長張溫鷹與立法委員顏寬恒、黃國書及多位地方民代，都親自為烏日林新醫院剪綵。林仁卿特別感謝各界幫忙，讓烏日林新醫院得以順利營運，他表示，短短25天試營運期間，平均每日住院人數約50人、門診人數至少300人，試營運期間已開設2個樓層因應需求，透過這樣的就醫情況，更深覺烏日確實需要醫院進駐。
林佳龍指出，烏日高鐵特定區是未來的副都心，再加上有台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，擁有地利之便，未來更是台中市的運輸樞紐，但以往全區只有40多床病床，烏日林新醫院啟用後，可縮短城鄉差距、提供高品質的醫療服務，未來更可擴大服務大肚、龍井及彰化，打造健康城市。
占地2200坪的烏日林新醫院規劃402床病床，除開放20個門診科別，另設置肝病防治中心、糖尿病中心、呼吸照護中心、骨質疏鬆中心、震波碎石中心、腦中風中心與心臟血管中心、復健醫學中心、兒童發展中心等多個醫療中心，將致力於提高副都心的醫療水準。
(中時)
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