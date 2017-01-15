深圳年終獎金調查報告 人均6.8萬元
大陸一家人力公司發布2016年深圳白領年終獎金調查報告。報告顯示，超四成深圳白領預計能拿年終獎，平均為14605元（人民幣，下同），約合新台幣68400元，超三成白領年終獎不足5000元。
報告稱，從全國調查來看，金額上，北京的白領年終獎平均值最高，為15846元（約新台幣72400元）；上海其次，為14640元；深圳居第三，為14605元。
參與調查的白領中50.9%的人表示沒有年終獎金，和2015年66%的資料相比，沒有年終獎金的比例有所下降，但仍然超過一半。而在深圳地區參與調查的白領中只有37.8%的人表示能夠拿到年終獎，7.8%的受訪者表示企業承諾年後發放，54.4%的受訪者表示沒有年終獎。調查顯示，2016深圳白領年終獎滿意度僅為2.17（滿意度指數滿分為5分），位列全國18，低於全國的2.18。
從調查資料來看，深圳白領的年終獎分布梯度較大，6.7%的白領年終獎不到1000元，年終獎在1001～5000元的占比最高，為27%。此外，年終獎在5001～10000元以及10001～20000元之間的占比分別為25.8%和18%，有22.5%的深圳白領年終獎在20000元以上。
(旺報)
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