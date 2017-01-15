擴大服務 陳致中迴避選舉議題

前總統陳水扁的兒子陳致中今天在前鎮區發送低收入戶物資，他說是結合社團募集物資關懷弱勢，對於是否將投入立委選舉，他以服務沒停過做回應。

陳致中在2010年參選高雄市議員，高票當選，但因案遭最高法院判刑3個月定讞，遭解除高雄市議員職務，後來投入立委選舉，高票落選；不過他在前鎮區的服務處沒有停過，數年來服務處照常運作，也坐鎮服務基層，近年從事廣播主持，不僅練就了好的口才，也隨著政黨輪替，曝光更頻繁、活躍。

陳致中一早於服務處發放低收入生活物資，有麵條、食用油和乾糧等。他說是獅子會等社團共同募集，對象以前鎮區的低收入戶為發放對象。

近來陳致中的高曝光率和活躍，隱約透露出未來的動作和企圖。據了解，基層勸進他的聲音沒有斷過，不管是選市議員、立委都有基本盤。

陳致中受訪表示，尚未有選舉規劃，只希望做好基層服務，不管是法律服務或是走訪基層都沒有停擺，他說現階段就是專心攻讀博士、基層服務和廣播工作。

近來民進黨內對於下屆市長選舉的競爭激烈，陳致中說黨內有好的機制，良性競爭、爭取選民支持，他持樂觀的態度。1060115

(中央社)