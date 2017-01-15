上海今年GDP目標 成長6.5%
中國大陸上海市長楊雄今天表示，上海去年地區生產毛額（GDP）估計成長6.7%，今年預期目標為GDP成長6.5%左右。
上海東方網報導，上海市第14屆人民代表大會第5次會議上午開幕。楊雄在政府工作報告中表示，過去1年，上海經濟社會發展總體平穩、優於預期，創新驅動發展的積極效應進一步顯現。
楊雄公布，上海2016年GDP年增率估達6.7%，新增59.9萬個就業職位，城鎮登記失業率為4.1%，消費者物價上漲3.2%。
他說，上海1年來進一步擴大對內對外開放，制定外貿穩定成長、加工貿易轉型、服務貿易發展等政策措施，啟動跨境電子商務綜合試驗區建設，服務貿易進出口額年增15%。
楊雄表示，綜合各方因素，建議上海2017年經濟社會發展主要預期目標為，全市GDP成長6.5%左右，一般公共預算收入增加7%，全社會研發經費支出相當於全市GDP的比例保持在3.8%以上。
另外，上海2017年擬將城鎮登記失業率控制在4.4%以內，居民人均可支配所得增幅與經濟成長保持同步，消費者物價指數（CPI）與大陸中央政府物價調控目標保持銜接。
據官方統計，上海2011至2015年GDP年均成長7.5%，2016年GDP年增率雖降至6.7%，但達到官方預期全年GDP成長6.5%至7%的水準。1060115
(中央社)
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