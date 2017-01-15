合歡山飄雪 氣象局：是冰霰
受到大陸冷氣團影響，合歡山松雪樓今日上午10時15分疑似飄下雪花，但因水氣不足，下了5分鐘即停止，中央氣象局人員認為是冰霰，但目睹遊客還是相當開心，警方於武嶺、松雪樓實施管制，停車場停滿車輛，車輛暫不用雪鏈、車流尚能通行。
根據中央氣象局觀測資料，今日早上合歡山頂最低溫發生在早上7時，達零下1.1度，截至中午累積雨量達4.5豪米，早上10時15分左右疑似降雪，但氣溫約在攝氏0.2度至1度之間，仍然不夠低，飄不到5分鐘即停止，但遊客看了仍然相當興奮，高呼「下雪了」，並拍下影片上傳臉書，但中央氣象局觀察飄降的速度，認為是冰霰，並非結晶的雪花。
仁愛警分局指出，雖然未大規模降雪，但上山遊客明顯增加，武嶺、松雪樓停滿車輛，因未積雪，車輛不需加掛雪鍊，車流尚能通行，但因山上起濃霧，能見度不佳，警方呼籲駕駛小心行駛。
仁愛警分局指出，為確保民眾賞雪安全，雪季路況順暢，從元旦起實施交通疏導，實施路段為台14甲線公路大禹嶺至合歡山莊、翠峰至合歡山莊路段，將管制逾25人座甲類大客車及逾3.5噸大貨車行駛該路段，下雪要求汽車加掛雪鍊，並進行交管。
(中時)
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