一例一休綠委說無奈 李明賢：加害者裝被害者

蔡英文談一例一休，卻要勞工自立自強。(圖截自影音)

一例一休衝擊大勞資都不滿。圖為勞工團體要求勞動部對一例一休爭議說明。（本報系資料照片）

「一例一休」上路後，勞資都得罪，民進黨立委黃偉哲無奈表示，民進黨已是滿是傷痕，如今一例一休卻成為最不滿意的政策，宛如父子騎驢，怎麼做怎麼錯。國民黨文傳會副主委李明賢在臉書批評，綠委覺得無奈？有想過百姓的心情嗎！不要加害者還裝得一副好像被害者一樣這麼可憐！

《中國時報》民調顯示有半數民眾將「一例一休」列為評價最低的修法。民進黨立委黃偉哲無奈表示，修法過程中民意要休息（指周休二日），通過後卻又抱怨變相減薪，民進黨已是滿是傷痕，如今一例一休卻成為最不滿意的政策，宛如父子騎驢，怎麼做怎麼錯。民眾要的究竟是薪水還是休息？

國民黨文傳會副主委李明賢批評「綠委覺得無奈？有想過百姓的心情嗎！！！」他表示，當初民進黨吳秉叡委員不是還很霸氣的說：「反對的人選舉可以不要支持民進黨」怎麼現在綠委還覺得無奈在跟媒體討拍？

李明賢說，蔡英文說要勞工跟老闆反應，阿賢建議民進黨立委有委屈也去跟你們的老闆黨主席蔡英文反應吧！當時民進黨黨團可是有決議表決時未支持黨團版本者，黨紀從嚴處分的喔！難道這也是老百姓的錯嗎？不要加害者還裝得一副好像被害者一樣這麼可憐！

(中時電子報)