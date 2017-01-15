防霧霾 陸政協委員提發津貼裝空氣清淨機
面對嚴重的霧霾問題，近是正在召開的大陸各省兩會（指人大及政協）會議，有代表紛紛提出建言，陝西政協委員楊瑩提案，建議給戶外工作者發放霧霾津貼；另有多人建議小學教室內裝設空器清淨機。
楊瑩建議，除了現在各城市應急回應的措施，政府相關部門還應該把提升社會公眾霧霾防護水準列入議事日程。可以先從關愛環衛工人等戶外工作者的健康防護做起，形成全社會治理霧霾之力。環衛工人、交警、建築工人等長期在戶外工作，受到霧霾的危害最大，嚴重汙染天氣不只給這些群體的工作帶來不便，還會傷害他們的身體健康，發放霧霾津貼是對這些職業者的勞動的保護。
上海市政協常委李棟樑認為，空氣汙染一旦爆發出來，發預警已經滯後了。他建議，霧霾預報提前到一周，甚至到10天，與氣象預報的預警同步，這樣更有效。李棟樑建議，積極治理的企業要有一些獎勵的措施。
上海市人大代表黃晨認為，單單一個淨化器實際上是空氣在室內循環，並沒有解決二氧化碳的問題。有條件的話，可考慮在教室內安裝新風淨化裝置。這樣，既能過濾掉室外的高濃度PM2.5，又能夠降低室內的二氧化碳濃度。
(旺報)
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