談競選歌曲 林火旺：每個人喜好不同

我要評比

中國國民黨主席參選人吳敦義辦公室發言人林火旺今天表示，每個人對歌曲的喜好很主觀，有人愛聽搖滾樂，有人喜歡古典樂，「義無反顧」是吳敦義的精神，「重點是人比較重要」。

吳敦義競選歌曲「義務反顧」，由吳敦義寫詞，「砰砰阿峰」編曲，「仗義青年團」演唱。歌詞提到「吾黨團結抵艱難，民之所欲常在黨心，一心一德抵艱難，莫忘黨徽光芒要自強」。

競選歌曲在網路上評價兩極，吳敦義日前表示，歌曲內容尚未定案，還在修改，會再徵詢各界意見。

此外，已經請辭國民黨副主席的詹啟賢可能參選國民黨主席，林火旺上午受訪表示，詹啟賢很優秀，多人參選是好事，但希望競爭不要鬥爭，國民黨應該脫胎換骨，讓黨意與民意結合。

談到競選架構，林火旺說，競選辦公室執行長為前陸委會副主委張顯耀，前國民黨籍立委李慶華未來會跟著吳敦義跑行程，主任委員及發言人群還在尋覓人選。

至於目前有好幾個以「吳敦義」為名的臉書，造成混淆，林火旺說，已經注意到這個問題，未來會統一。1060115

(中央社)