Uber在偏鄉發展 學者挺蔡英文

我要評比

Uber亞太區總監Damian Kassabgi 13日來台與交通部長賀陳旦會面，交通部表示樂見Uber投入偏鄉服務。為此，記者訪問東部區域運輸發展研究中心計畫主持人賈凱傑，他大力支持Uber在偏鄉發展。

總統蔡英文競選時在其觀光政策中寫道：「鼓勵共享經濟模式，讓全民一起做觀光。檢討放寬旅宿法規，開放接待家庭住宿服務，非都市地區開放Uber乘車服務，讓觀光客貼近台灣鄉村。」

賈凱傑投入交通研究10多年，也是東吳大學企業管理學系副教授，自2015年下半年就任計畫主持人迄今，與團隊投入探討花東偏鄉交通運輸問題，中心也在2016年著手研究兩種解決方式，包括「需求反應式公共運輸（DRTS）」方案，還有評估引進Uber在日本做法，提供偏鄉地區彈性計程車副大眾運輸服務。

以下為採訪內容，整理如下：

賈凱傑指出，Uber已在日本京都附近，相對地處偏鄉的京丹後市（Kyotango）丹後町，與當地政府合作提供服務，該區居民年齡偏高，65歲以上老人占4成以上，大眾運輸班次非常少，計程車在當地不發達。

另外，Uber也在美國紐澤西州的薩米特市（Summit）與地方政府簽定合作協議，對當地往來車站的通勤族提供免費接駁來往輕軌車站，改善通勤時間停車位一位難求，利用Uber與大眾運輸服務連結。

協助大眾運輸 Uber美、日皆有範例

美國麻州波士頓（Boston）地區，也推動補助Uber提供共乘服務，取代身心障礙人士的接駁巴士試驗計畫；佛羅里達州部分地區，政府找Uber提供低收入戶專用夜間接駁車服務。

賈凱傑指出，上述例子可看出Uber應該有意願、能力，提供各種創新公共運輸服務。他認為，台灣花東偏遠地區，可利用Uber與花東縱谷走廊的幹線大眾運輸，如車站、客運轉運站連結，「應該比增加偏遠地區公共運輸接駁服務，更節省經費，服務卻更好。」

「一天就兩、三班車，一趟就要開幾個小時，孩子錯過就沒辦法上學，老人家就醫也相當不方便。」

賈凱傑說到花東地區的運輸困境，因為很多地處山區的偏遠鄉鎮，居民不多、居住過度分散，傳統客運公共運輸業者往往不堪長期虧損而減班、停駛，無法滿足居民「行」的需求，只好轉用私人運具。但偏遠地區人口老化嚴重，年長者身體精神狀況不佳，路況也不如平地，造成許多交通事故與問題。

現有補貼難讓花東偏鄉擺脫公共運輸惡性循環

賈凱傑說明，政府雖已補貼當地公路公共運輸，但當地需求型態特殊，包括上下學、居民進入都市就醫及日常活動等，原有客運服務並不合適，「導致政府補貼支出持續不減，客運每車載客人數仍偏低。」

他強調，某些偏鄉地區甚至連基本交通硬體設施，如道路路況，都不利於客運營運；「如果依照現有方式推動偏鄉地區公共運輸，恐怕仍然無法擺脫供、需不能適配造成的『惡性循環』。」

為此，賈凱傑提出Uber納入花東偏鄉地區公路及觀光運輸的方式：邀集偏鄉地區願意參與服務的「計程車」與「自用小客車」，「由Uber提供叫車共乘平台服務。」

徵集計程車、自小客車運用Uber平台投入服務

他舉例，此發展模式如「副大眾運輸」，可運用於接駁偏遠地區與部落的民眾，到花東縱谷走廊的幹線公共運輸樞紐轉運站，如火車站、客運轉運站等，「可建構完整的花東公路公共運輸服務系統。」

賈凱傑解釋，運用計程車與自用小客車的彈性運輸服務模式，可發揮「共享經濟（sharing economy）」的好處，節省增購與維護車輛的開銷；而偏鄉居民需求較不固定，也可視旅次需求，接受呼叫，彈性調度車輛。

Uber偏鄉模式：從車站接駁到部落

賈凱傑說明，「Uber偏鄉地區服務模式」是參考Uber在日本做法。實際營運時，可針對每一偏鄉地區，以部落或村為單位，請村長擔任「安全督導」，10到20輛車為一分隊，駕駛人完成審查造冊列管，每日營運前，各駕駛人必須向「安全督導」報到，確保身體狀況適合開車，「此『納管』規範，將優於目前對一般都市計程車業者的標準。」

賈凱傑說，Uber可將行駛路線、預計抵達時間、司機、車輛基本資訊、司機評價等，隨時供乘客掌握，每次叫車行車紀錄都會存在系統，多一份保障。

另外，Uber還有即時車輛行駛路線分享功能，乘客上車後，可透過app將自己的即時位置以及預計抵達時間等資訊，分享給指定友人。

關於「納入保險」規範，賈凱傑表示，Uber在國外已有投保商業責任險，此一問題應該可再協商解決。

駕駛人造冊列管，請村長擔任「安全督導」

賈凱傑指出，交通部已支持在花蓮縣萬榮鄉、玉里鎮以及台東縣延平鄉推動的「需求反應式公共運輸（DRTS）方案」，是希望提供較有效率的補貼，及公共運輸服務。

他說，Uber偏鄉模式提供副大眾公共運輸服務，提供偏鄉地區運輸另一種可能，甚至還比較具有市場性，可減少補貼。兩種模式可相輔相成。

Uber偏鄉模式可減少政府補貼

他建議，偏鄉地區計程車經營環境欠佳，本就發展不佳，如能納入Uber、吸引計程車，促使Uber真正發揮「副大眾運輸」，兼具觀光計程車的功能，應可呼應在地需求。

賈凱傑說，導入Uber牽涉平台長期維運問題，與花東民眾「行」的需求、花東發展關係密切，可由國發會花東基金成立示範計畫，並協助建立整個副大眾運輸系統。

(中時)