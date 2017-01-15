台中民宅火警 1女倒臥廁所送醫

疑似起火點的民宅6樓已被燒得一片焦黑。(翻攝照片)

警消搜查火警現場，在民宅6樓廁所內發現已無生命跡象的鄭姓女子。(翻攝照片)

台中市龍井區驚傳火警！位於新興路51巷的一棟10層樓建築，今天近午發生火警，警消獲報後疏散民眾並撲滅火勢，但仍在6樓的廁所內發現年約30歲、已無生命跡象的女子，仍將她送醫救治。

這起火警發生在上午11點多，消防局指出，民眾發現6樓竄出濃煙，立即報案，並急忙按電鈴卻沒人應門，救災人員到場後陸續疏散9名民眾逃至一樓，並引導逃至頂樓的2人下樓，半小時內撲滅火勢。

無奈的是，警消搜查火警現場，在6樓廁所內發現30歲的鄭姓女子，她全身約38％面積二度燒傷，且已無生命跡象，仍送醫救治。起火原因警消仍在調查中。

(中時)