日本長野縣駒根市與「純白婚禮」新人相見歡

杉本市長（左）看見當年參加純白婚禮的新人都已有小孩，樂得當起「市長爺爺」，隨後拿起紅包發「壓歲錢」。（陳世宗翻攝）

日本駒根市市長杉本幸治率同工商界代表到台中訪問，拜會市長林佳龍加強兩市全面交流，並與華信航空洽談積極促成台中直飛長野縣；杉本幸治還特地探望歷年在純白婚禮完成終身大事的「女兒及女婿」，依台灣習俗送紅包給乾孫子孫女，新人們也在現場自彈自唱歡迎駒根親友團，場面溫馨感人。

秘書處表示，駒根市為日本中部昇龍道9縣市之一，去年3月林佳龍赴名古屋與中部廣域觀光推進協議會簽署友好交流備忘錄；2013年2月，台中市首次派遣新人擔任觀光大使，參加當地著名的「純白婚禮」活動，並與駒根市在同年11月由駒根市長杉本幸治率領該市新人前來台中參加聯合婚禮，堪稱是最幸福的城市交流。

林佳龍指出，駒根市在日本長野縣擁有悠久歷史文化與豐富觀光景點，不論在自行車、登山、青年教育訪問等方面，均有相當大交流潛力空間；台中清泉崗機場升級為「台中國際機場」，各項服務更加國際化，去年分別促成與日本名古屋、大分等地直航，盼未來有更便利交通，讓中市與駒根市直航。

駒根市杉本幸治市長說，與台中市合作「純白婚禮」多年來已為多對夫妻擔任證婚人，也曾由他率領該市新人前來台中參加中市聯合婚禮；今年首度來台中看新人們，台中與駒根市兩地交流既快樂又幸福，他感到特別高興。

杉本市長看見當年參加純白婚禮的新人都已有小孩，樂得拿起紅包發起「壓歲錢」。其中1對夫妻兩歲小女兒看到杉本市長，開心地親了「市長爺爺」臉頰。去年參加純白婚禮的楊宗諺夫婦，特自彈自唱「分享」一曲獻給駒根市參訪團，並邀請駒根市民一定要來台中感受友善人情味及美食美景。

(中時)