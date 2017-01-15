陸媒揭整容速成班：互割雙眼皮3天教出整形師
愛美是天性，但大陸出現不良培訓班，號稱3天培訓之後，即可給人做雙眼皮手術。陸媒調查發現，這些速成班學員竟然是互割雙眼皮練習，而號稱可提升面部肌肉的蛋白線，批發價格每根50元，在美容院裡可以賣到5萬元一根，形成亂象且危及民眾安全。
《北京青年報》15日報導，「零基礎學員、三天學會割雙眼皮、五天學會打美容針」，網上各種整容培訓速成班廣告滿天飛，他們號稱沒有任何醫療經驗的普通人經過三天培訓之後，即可給人做雙眼皮手術。而這些速成整容師藏身美容院，暗地裡為消費者提供割雙眼皮、注射、整形手術服務，完全未經過認證及核可培訓。
報導指出，暴利的驅使下，黑整容從招生、培訓、推銷、服務到藥品銷售，已經成為一個亂象叢生、十分猖獗的地下產業網。
(旺報)
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