張艾亞淚崩訴分手 曹西平：就說他們不適合
許孟哲與張艾亞穩定交往3年，2人時常大方牽手逛街，外界原本都看好小倆口戀情修成正果，不過兩人卻傳出在元旦協議分手，張艾亞昨（14日）談到3年情斷，難過淚崩。看著張艾亞情緒低落，曹西平鼓勵她：「這麼年輕幹什麼急著嫁，妳是怕嫁不出去還是怕沒人要」，希望張艾亞重新站起來。
資深藝人曹西平對演藝圈後輩相當關心，他震驚許孟哲與張艾亞情斷，並透露連工作人員都看得出來張艾亞心情不好，曹西平今（15日）在臉書發文寫下：「不管誰給誰壓力、不管什麼原因分手，這些是是非非就隨著眼淚停止了吧，不然那些老師們又要說話了，你們看我說的多準啊就說他們不適合肯定會分手」。
曹西平鼓勵張艾亞好好打拼事業，感嘆張艾亞本來就很脆弱又愛哭，這陣子想必會很難熬，「不管如何既然分手了就好好祝福對方吧，希望大家再見面都還是好朋友，男的帥女的美還怕找不到人嗎？」並喊話張艾亞「不要再哭了好嗎？收拾心情，好好工作加油！」
(中時電子報)
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