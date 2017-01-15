涉不當黨產致血量爆減 涂醒哲大方捐血
台灣血液基金會被爆料涉國民黨不當黨產，捐血量爆減，九華山地收藏庵今天捐贈「地藏王號」捐血車，董事長黃俊森、嘉義市長涂醒哲挽袖捐血，消防隊兄弟捐血也不落人後。
台灣血液基金會被某媒體爆料，遭人檢舉疑涉國民黨營不當黨產，捐血驟減，猶如進入寒冬。台南捐血中心主任蔡光昭表示，春節連續6天假期，但血液庫存量僅有4.9天，對冬季血荒更形雪上加霜。
蔡光昭表示，因為外界質疑涉不當黨產的風波而影響民眾捐血意願，衝擊庫存血量嚴重不足，但事實上血液基金會非屬於任何政黨的黨產，捐血人所捐的血送到醫院使用前，保存、運送等過程，政府沒有出一分一毫的錢，全部由基金會負擔所有成本費用，捐血中心絕非「 賣血中心」。
市長涂醒哲打趣說抱持著「我不入地獄，誰入地獄」的情懷，他要捐血。立委李俊俋則表示，捐血與追查不當黨產是兩回事。
九華山地收藏庵捐贈「地藏王號」捐血車車1部，董事長黃俊森代表捐車，蔡光昭代表受贈，涂醒哲及議長蕭淑麗、李俊俋等多人見證。隨即黃俊森、涂醒哲率先捐血各250CC，為「地藏王號」捐血車開張。
(中時)
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