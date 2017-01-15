泰國台灣會館70週年 盼永續傳承

泰國台灣會館慶祝成立70週年，在14日舉辦璀璨70永續傳承公共藝術紀念碑和時空膠囊封存活動。圖為揭幕後會館的歷任主席及與會人員合影。中央社記者劉得倉曼谷攝 106年1月15日

泰國台灣會館14日慶祝成立70週年，舉辦璀璨70永續傳承公共藝術紀念碑和時空膠囊封存活動，晚間並舉行懇親大會，邀請鄉親會共聚，觀賞台灣無雙女子國樂團精彩演出。

泰國台灣會館是在1947年時，由一群旅泰台商為凝聚在泰國的台灣鄉親感情而成立，歷經70年的打拚奮鬥，在前輩蓽路藍縷辛勤耕耘下，才有如今的規模，也是提供鄉親交誼和聯絡感情的聚會場所，更重要的是，讓旅泰台灣人在泰國社會中獲得認同和尊敬。

為慶祝此一歷史時刻，泰國台灣會館邀請到東海大學美術系教授林文海精心設計紀念碑，以古錢幣造型，外圓內方，中有兩手互握的金屬雕塑作品，中華民國駐泰國代表處代表謝武樵在揭幕典禮上表示，在看到20年前就完成的宏偉會館建築和鄉親們感情融洽，都是前輩鄉親們逾半世紀來的努力付出。

謝武樵表示，這些偉大成就的背後是旅泰前輩鄉親們無私無我的奉獻，所建立的完善制度和身體力行的傳統，泰國台灣會館就是將這制度和傳統保存和發揚，成為旅泰台商第二故鄉的深切意義，也成為合作與傳承的重要平台。

林文海表示，人生70才開始，這個永續傳承的紀念碑對在海外打拚的旅泰台灣鄉親具有重要的象徵意義，就是將打拚下來的基業傳承給下一代，告訴台灣鄉親在泰國奮鬥的歷史軌跡，因此選用古錢幣外圓內方的造型，圓就是通達，可以四通八達，方就是人要有原則，古錢具有開運化煞功能，是一個有能量的作品，希望帶給台灣鄉親們庇佑。

泰國台灣會館主席張文平表示，泰國台灣會館慶祝70年具有相當意義，這是前輩們赤手空拳到泰國打拚至今，有這樣的規模和成就都是台灣人的驕傲，感謝所有鄉親的支持，希望這種勤奮不懈的精神傳承下去。

在紀念碑揭幕後，也有封存時空膠囊的儀式，由鄉親們寫下心願或有意義的物品，以不銹鋼材質的膠囊來封存29年，期許在泰國台灣會館建館99年時邀請鄉親們啟封，總統蔡英文也參與這項活動，以台灣的泥土參與時空膠囊封存活動，並相約2046年再見，一起來啟封。

在揭幕後，接著舉行懇親晚會，分別頒發泰國台灣會館會員的子女獎學金，從小學至博士班計60餘人受獎，其中知名的無雙女子國樂團帶來精彩演奏獲得滿場的掌聲，總統府國策顧問翁金珠和立法委員趙天麟，以及泰國各傳統僑社主席理事長都前來參與盛會，席開近百桌。1060115

(中央社)