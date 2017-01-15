大翻修 竹市後站停車場重整變平順

新竹火車站後站汽車停車場長年路面破損、斑駁，市府向中央爭取經費進行整建，如今道路平順，停車格線也更清晰，不少民眾大讚「終於升級了」。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年1月15日

新竹火車站後站汽車停車場長年路面破損、斑駁，市府向中央爭取經費進行整建，如今道路平順，停車格線也更清晰，不少民眾大讚「終於升級了」。

竹市府表示，後站停車場自民國92年開闢以來，有效紓解火車站周邊地區的停車需求，但歷經10餘年的使用，造成道路鋪面多處破損、瀝青粒料脫落及標線模糊等，對於行人及車輛的行駛安全造成影響，長達14年未整理翻修。

林智堅表示，近年推動「停車場再造計畫」，繼完成東大停車場改善，交通處近期針對後站汽車停車場夜市範圍，進行14年來第一次大翻修，重新鋪設路面，234格汽車停車位及390格機車停車位煥然一新。

林智堅說，過去很多停車場經營思維是「停越多車越好」，沒有充分維管，給民眾設施老舊、燈光昏暗的印象，於是啟動「停車場再生計畫」，計畫改善全市老舊公有停車場的整體環境，並以「使用者」的角度出發，提供民眾「友善的」停車空間。

市府交通處表示，後站汽車停車場整建工程完工後，共計提供全新汽車停車格位234格及機車停車位計390格，同時移除夜市攤商所使用的電桿，管線全面地下化，並採人車分道方式規劃行人步行動線，保障行人安全。

停車場月租戶吳小姐說，終於等到這一天，後站停車區不再是二等停車場，變得整齊又舒適。夜市攤商羅先生也說，電線桿地下化後，變得不一樣、更加清爽，他也發現，逛夜市的民眾不再抱怨路不平和環境髒亂，消費的環境也大大提升。1060115

(中央社)