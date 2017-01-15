酒駕零容忍 交警提醒勿酒後駕車
歲末年終餐敘多，高雄市政府警察局交通大隊再度提醒民眾勿酒後駕車，珍惜生命勿酒駕，以「酒駕零容忍」為取締目標。
高雄市交通大隊表示，歲末年終，各機關、公司行號陸續舉辦年終尾牙餐會，這時段為容易發生酒駕的高峰期，且氣溫較低，民間也有補冬的習俗，並於過節歡聚飲酒助興。
高雄市交通大隊表示，警政署分析近年來各月酒駕肇事死亡人數，以每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡高峰期，交通大隊重視此時期的防制酒駕宣導工作，並執行專案同步取締酒後駕車勤務，維護市民生命財產安全。
高雄市警察局分析去年酒後駕車取締共1萬1878件中，汽車2312件、機車9566件，移送法辦7551件，而酒後駕車肇事死亡案件有5件，死亡5人；肇事時段以晚間6時至隔日凌晨2時最多。
為維護市民生命財產安全，高雄市警察局將針對餐廳、小吃部、酒店等易飲酒場所，持續執行取締酒後駕車勤務，以「酒駕零容忍」為取締目標。1060115
(中央社)
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