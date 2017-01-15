全球最小國小如球場 填海因應人口暴增

我要評比

英國脫離歐洲聯盟（EU）和川普當選美國總統後，申請全世界最小國家西蘭公國公民資格的人數暴增，據說有「數千人」等著成為公民。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，職掌西蘭公國的麥可王子（Prince Michael）打算填海造地，以容納漸漸增加的人口。

西蘭公國原是第二次世界大戰時期的海上堡壘，位於英國東安格利亞（East Anglia）外海6英哩，現已荒廢，面積僅兩座網球場大，目前只有兩人居住。麥可王子之父1967年宣布擁有這座小平台的主權之後宣佈獨立，1974年西蘭公國首度鑄造貨幣，現在也擁有國歌、國旗、憲法甚至足球隊。

麥可王子認為，最近的公民申請需求主要來自想對英國和美國政治發展「表達不滿」的人。

他告訴「每日郵報」：「英國脫歐公投之後，我們每天收到數百人詢問。」「接下來的美國投票後，每天更是突破200人。」1060115

(中央社)