江宜樺長風基金會 16日成立茶會

我要評比

前行政院長江宜樺成立「長風文教基金會」，由他出任董事長，執行長和董事清一色為前內閣閣員；基金會成立目的希望一起為台灣找出路，明天上午舉辦成立茶會。

江宜樺辦公室表示，江宜樺與多位卸任政務官、企業家、知名學者以及青年朋友，共同籌組財團法人長風文教基金會。

辦公室指出，長風文教基金會是一個思想與行動的平台，希望結合民間的力量，探索台灣的發展方向，推動關鍵性的社會變革，並協助胸懷大志的年輕人打開視野、連結全球。未來基金會將透過政策研究、演講座談、青年營隊、國際交流等活動，讓台灣的正向能量不斷擴大。

辦公室表示，基金會取名「長風」，意寓「乘長風破萬里浪」，靈感來自李白詩句「長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」，期待民間力量凝聚淬煉，形成沛然莫之能禦的長風，突破一切險阻，帶領台灣遨遊滄海。

基金會由江宜樺出任董事長，副董事長為怡和創投集團董事長王伯元、和碩聯合科技董事長童子賢，執行長為葉匡時，董事包括前文化部長龍應台、前陸委會主委夏立言、前國發會主委管中閔、前政務委員馮燕、蔡玉玲等，幾乎都是江宜樺在行政院長任內的內閣成員。1060115

(中央社)