縮短城鄉差距 台中烏日林新醫院開幕
台中市烏日林新醫院今天開幕，新醫院落成後，不但可嘉惠烏日、大肚、龍井等地區民眾，並可與市區的林新醫院串聯，縮短城鄉差距，提供高品質醫療服務。
開幕典禮由台中市長林佳龍、林新醫療社團法人董事長林仁卿、烏日林新醫院院長陳雲娥等人共同剪綵，立法委員黃國書、顏寬恒、台中市民政局長蔡世寅、交通局長王義川、消防局長蕭煥章等人也都出席祝賀。
林佳龍指出，這樁美事能夠成真，除了董事長林仁卿、院長陳雲娥領導有方，也有賴於各界的諸多努力，未來烏日林新醫院將可與市區的林新醫院串聯，提供更好的醫療服務。
林佳龍說，在病床資源分配上，法律規定每1萬名市民應配置50床病床，烏日有7萬人，過去卻只有不到40床的醫療資源，他擔任立法委員時，以均衡城鄉醫療為目標，極力與當時的衛生署(目前已改為衛福部)協調，成功爭取到烏日林新醫院300床的資源，將提供烏日、霧峰、大肚、龍井等地區的市民更優質的醫療品質。
林仁卿表示，烏日林新醫院總床數為402床，已開放20個門診科別，全天24小時都有急診服務，定位為多功能服務醫療大樓，也積極發展急症醫療與特色醫療中心，並配合政府推動長照計畫，將成立99床規模的護理之家。
林新醫院除了在醫療體系付出外，也不忘投身公益，今天同時捐贈消防局新台幣50萬元購置救助頭盔；蕭煥章指出，救助頭盔將發放予消防、義消同仁穿戴，確保災害現場的救災安全。1060115
(中央社)
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