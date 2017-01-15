蔡總統：年金改革做得成 台灣有未來

總統蔡英文訪問中美洲友邦返程過境美國時表示，年金一定要改革，不能讓年金破產，「如果我們做得成這一次的年金改革，我就相信台灣、中華民國是一個有未來的國家。」

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統率「英捷專案」訪團一行於美國舊金山時間14日午間12時30分（台北時間15日上午4時30分）出席舊金山僑宴，受到僑胞熱烈歡迎，有超過800位的僑胞參加。

蔡總統致詞指出，新政府執政至今已有7個月的時間了，有人不滿意，有人覺得勉強可以；她說，過去這7個月，政府在尋找長期問題的解決方案，例如經濟轉型、年金改革、司法改革等，還有很多事情要做。

蔡總統說，萬事起頭難，如果是容易的、簡單的、可以解決的，她相信歷任總統也都有足夠的能力解決，剩下的一定是困難的、長期累積的、得罪人的事情。她知道，人民選她就是要她做這些事情，如果不做的話，將對不起選民。

蔡總統表示，這條路會走得很辛苦，會讓很多人感到很不舒服，會讓很多人必須被強迫走出舒適圈，在走出舒適圈的過程，很多人會抱怨，因為面對一個不確定的未來。

蔡總統說，也有人認為，人民在立法院已經給執政黨多數席次，儘速通過法律就可以了，因此對政府感到無奈，認為政府無能；蔡總統說，如果事情是好解決的，上任總統也是有國會多數席次，但卻還是不敢做。

蔡總統認為，政府要做的是替台灣社會下一個世代打好基礎，要說服自己的人民，這一代多付出一點，就能讓下一代的日子好過一些，這就是政府要進行的社會說服；例如年金一定要改革，不能讓年金破產，也不能讓下個世代的年金負擔超過他們可以支付的能力，這是政府一定要下決心去做的。

蔡總統說，只是在做的過程中，利益受到影響的人，要讓他們的生活能夠獲得一定的保障，這是政府要做的事情，「如果我們做得成這一次的年金改革，我就相信台灣、中華民國是一個有未來的國家。」

蔡總統提及，目前政府也聚焦在「5+2產業」，目的就是要爆發經濟動力，進而提升台灣的經濟，讓它有結構改革的力量；「5+2產業」中有一個重要的「亞洲矽谷計畫」，而「5+2產業」的領頭羊就在舊金山；蔡總統也請現場與會的鄉親支持該計畫。

包括國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長李大維、總統府副秘書長姚人多、僑務委員會委員長吳新興等訪團成員、我駐美國代表處大使高碩泰、「美國在臺協會」主席莫健均、聖荷西Sam Liccardo市長、羅艾斯（Ed Royce）主席夫人Marie Royce均出席是項活動。1060115

(中央社)