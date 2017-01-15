想要婚姻美滿 好好對待岳父母就對了
婚後耍浪漫是好的，偶爾來一束花會更棒，但研究人員發現，如何維持婚姻美滿，最關鍵的秘密竟然是跟另一半的家人好好相處。
「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，研究人員發現，想要婚姻美滿，丈夫與岳父母維持良好關係，比妻子與公婆相處融洽來得重要許多。
心理學家認為，背後原因可能是，跟男性相比，成年後的女性與父母的關係通常比較好。
密西根大學的專家對132對中年伴侶進行測試，發現與雙方父母的關係「可能是支撐婚姻的重要來源，因若產生衝突，可能會導致長久的壓力與負面情緒。」
他們也發現，夫妻倆人如果都很樂於女方家長的相伴，對生活滿意的機會也大增。
這項刊載在「家族歷程」（Family Process）期刊的研究，恐讓即將成為人夫的男性對如何給岳父母良好第1印象再添壓力，畢竟已有無數的喜劇與電影描繪過這種讓人冒汗的情境，2000年片「門當父不對」（Meetthe Parents）就是一例。（譯者：中央社許湘欣）1060115
(中央社)
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